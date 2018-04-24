رد نارى لـ"الباز" على طلب سما الزواج من صلاح

24 أبريل 2018 - 10:24 ص

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة طلب الراقصة سما المصري الزواج من اللاعب المصري المحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي لمدة شهر واحد حتى تساهم فى جعله أفضل لاعب بالعالم، قائلا: "سيبي الولد فى حاله".

وطالب الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، المصريين بعدم إقحام محمد صلاح فى خلاف سياسي أو ديني، مضيفا : "لا يجب جعل صلاح جزءا من معركة سياسية أو استقطاب سياسي إذا كان لدينا رغبة فى الحفاظ على هذه الظاهرة.

وتابع: "لا تديين لمحمد صلاح بمعني عدم جعله رمزًا لمعركة دينية، المصريين باختلاف طوائفهم وأديانهم مبسوطين بهذا اللاعب الذي يحمل اسم مصر فتجد ناس تقول ماذا لو كان مسيحيا، مسيحي إيه ومسلم إيه يا جماعة هو مصري فقط".