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ضبط موظف تموين بحوزته 636 بطاقة بسوهاج

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بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

المصريون

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وزارة التموين

محافظ سوهاج

تجارة البطاقات التموينية

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إحالة أحد موظفى مكتب تموين أول بندر سوهاج للنيابة العامة، لحيازته 636 بطاقة تموينية ذكية لم يتسلمها أصحابها.

ومن جانبه قال أحمد حسين رفاعى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، فى بيان، إنه تم التنسيق بين المديرية ومباحث التموين، حيث تم ضبط الموظف "ف.د" بمكتب تموين أول التابع لإدارة بندر سوهاج، لاحتفاظه بـ 636 بطاقة تموينية، لم يتم تسليمها للمواطنين، وتم التحفظ على البطاقات لفحصها.

تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتصرف.


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