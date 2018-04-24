الإبراشي لضيفه: "كلامك مش واقعي"

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عقب الدكتور إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، على  قانون منع زراعة الأرز، وبعض المحاصيل الشرهة في المياه قائلاً: "القانون  يتعلق بالأمن القومي المصري، لأنها تخص المياه، والضغط على المياه الجوفين يظلم الأجيال المقبلة، لأن الآبار ستأخذ وقتًا أقل.

وأضاف "غطاطي" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن تصدير الأرز يعتبر تصديرًا للمياه.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن نكون لدينا فائض من الأرز ونصدره ونستورد قمح، داعيًا إلى زراعة القمح بدلا منه.

ومن جهته قاطعه الإبراشي قائلاً: "القمح زراعة شتوية (أي في فصل الشتاء)، والأرز زراعة صيفية (في فصل الصيف)، مضيفًا: "يعني كلامك مش واقعي".


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