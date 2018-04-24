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أول رسالة لـ"شيرين" بعد عزاء والدها

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وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة شكر لكل أصدقائها داخل مصر وخارجها الذين وقفوا بجانبها في وفاة والدها الذي رحل خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه هي أول رسالة توجهها "شيرين" إلى أصدقائها او جمهورها عقب وفاة والدها حيث قالت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"شكرًا لكل إخواتي وأصحابي اللي كانوا جنبي. ربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكم، كلامكم ووقفتكم معايا دي عندي بالدنيا".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد حضرت عزاء والدها، الجمعة 20  أبريل الجاري، في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر العزاء العديد من أصدقاء شيرين من داخل الوسط الفني، من أبرزهم، أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، وسميرة سعيد، وسمية الخشاب، والإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني.

وتوفي والد شيرين عبد الوهاب، بعد مرور 10 أيام من احتفالها بزواجها من المطرب المصري حسام حبيب.


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