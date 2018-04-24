» تغيب شيرين عن جلسة محاكمتها فى إهانة النيل

24 أبريل 2018 - 11:39 ص

انطلقت منذ قليل، محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب على الحكم بحبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول: "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج.

وتغيبت شيرين عن حضور الجلسة، فيما حضر المدعى بالحق المدنى ودفاع المتهمة.

كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيهًا كأتعاب للمحاماة.