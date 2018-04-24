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حملات أمنية لإزالة الاشغالات بمحيط مترو ساقية مكي

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حملات امنية

أحمد الشربينى

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حملات امنية

شرطة النقل والمواصلات

ازالة الاشغالات

شنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لضبط الباعة الجائلين وإزالة الاشغالات بمحطة مترو أنفاق ساقية مكى.

جاء ذلك بإشراف اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة جميع صور الخروج عن الشرعية والقانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كل المنشآت المهمة والمرافق الحيوية خاصة محطات ومرافق مترو الأنفاق ومكافحة الجريمة في شتي صورها.


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