اختفاء أعراض السحر بالرقية دليل على صحة العلاج

24 أبريل 2018 - 11:50 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت مصابة بسحر مرشوش وعملت رقية وحافظت على قراءة سورة البقرة يوميًا حتى اختفت الأعراض. ولكن البارحة رأيت أفاعي صغيرة ورقيقة وأنا أقفز وأهرب منها. واستيقظت وفي ساقي بقعة زرقاء كبيرة. فما التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اختفاء الأعراض ثم عودتها مرة أخرى فقد يكون الأمر عارضا ويزول وقد يدل على السحر القديم وقد يدل على تجديده، ولكن عليك بسرعة الاجتهاد في الرقية الشرعية، وقراءتها على زيت الزيتون لدهان الجسم مرة يوميًا والاغتسال بالماء المرقي، وسيزول سريعًا إن شاء الله.

وظهور البقع الزرقاء أو أي كدمات بعد عمل الرقية الشرعية دليل قطعي أيضًا على الإصابة بالعين أو السحر أو الجن العاشق.

وظهورها بعد الرقية له دلالة أن الجن تأثر من الرقية و طريقة العلاج صحيحة ولابد من الاستمرار حتى تختفي كل الأعراض.

والأفاعي دليل على المشاكل والهم والتعب بين أفراد الأسرة وربما كان عدوًا أو جارًا حسودًا أو رجلاً ذا بأس وشر.

وقد يكون بسبب السحر، لأن الثعبان يأتى في الرؤيا وهو جن وتشبه بذلك، كما يتشكل في شكل الحيات "الثعابين" ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت خشية أن يكون المقتول جنيا قد أسلم.

فلا بد من عمل الرقية الشرعية الخاصة بالسحر لأن هناك علاقة بين الحية والسحر حيث كان سحر السحرة مع سيدنا موسى عليه السلام حين أصبحت الحبال كأنها حيات فأبطل سيدنا موسى عليه السلام سحرهم بحية حقيقية ومن المعلوم أن السحر يسخر به جن وقد يأتي مناما بأي الأشكال المخيفة فهو عنده القدرة على التشكل سواء ثعبان أو كلب أو قط أو أي حيوان مخيف. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666