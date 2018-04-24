دفاع "فض رابعة": استحالة تصور الواقعة

24 أبريل 2018 - 11:59 ص

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد الى دفاع 5متهمين بقضية فض رابعة، والمتهم فيها محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة الارهابية .

ودفع المحامى باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع بعدم توافر أى دليل مادى بأوراق القضية يدين موكليه .

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لمرور 24 ساعة على واقعة القبض، ودفع بانتفاء اركان جريمة القتل والشروع فى قتل بركنيها المادى والمعنوى.

وقال الدفاع إن الاعتصام كان سلميًا على حد قوله ومن حقهم ابداء رايهم فى المواقف الساسية قائلا: "أحرام على بلابله الدوح حلال عليه من كل جنس .

وطلب الدفاع فى نهاية مرافعته البراءة لموكليه .