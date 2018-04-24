السلاح النووي سيدمر المنطقة بإسرائيل

24 أبريل 2018 - 12:00 م

طالبت الناشطة السويدية “بياتريس فيهن”، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2017، المجتمع الدولي بالسعي لتخليص المنطقة من الأسلحة النووية الإسرائيلية.

وأضافت “فيهن”، مديرة الحملة الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، التي تتخذ من جنيف السويسرية مقراً لها، أن الأسلحة النووية الإسرائيلية على وجه الخصوص، تشكل تهديداً وخطراً على السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأشارت فيهن، أن الحملة الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، تحظى بدعم كبير وهائل حول العالم، وأن الدول المالكة للأسلحة النووية صعّدت من مواقفها تجاه الحملة وداعميها.

ولفتت إلى أن “الدول المالكة للأسلحة النووية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والصين، وكوريا الشمالية، وفرنسا، والهند، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، إلا أن الأسلحة النووية الإسرائيلية على وجه الخصوص تشكل تهديداً للسلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وتابعت أن “هذا الوضع مقلق للغاية، يجب أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية تماماً من الأسلحة النووية الإسرائيلية”.

وأوضحت فيهن، أن الأسلحة النووية تشكل “خطراً حقيقياً أيضاً ضد إسرائيل نفسها، بسبب هجمات محتملة ضد المؤسسات النووية”.

وأضافت أن “بلدان المنطقة ذات كثافة سكانية عالية. لذلك، فإن السلاح النووي في الشرق الأوسط سيكون مدمراً بالنسبة لجميع البلدان، بما فيها إسرائيل نفسها”.