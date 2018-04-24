تعليق نارى من سيد علي على فوز شوكان

24 أبريل 2018 - 12:20 م

انتصر الإعلامي سيد علي، للمصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" والمحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا، عقب الهجوم الذي لاحقه من قبل مقدمي برامج التوك شو بعد فوز شوكان بجائزة حرية الصحافة من منظمة اليونسكو.

وقال علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم": "أنا هقول كلام هيزعل البعض والبعض الآخر هيتهمني اتهامات خطيرة، لأن كلامي مش هيعجبهم".

وأضاف: "أنا ضد بيان الخارجية المصرية اللي استنكرت فيه ترشيح منظمة اليونسكو للمصور الصحفي شوكان للحصول على جائزة حرية الصحافة، البيان عنيف".

وتابع شوكان ينتمي للإخوان أو لا ينتمي هو أمام القضاء، لكن الخارجية بتضعنا في موقف حرج، نفترض أن القضاء حكم ببراءة شوكان .

واستكمل سيد حديثه قائلا: "أتمنى أن يظل شوكان في إطار أنه متهم فقط".

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