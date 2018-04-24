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بالفيديو..

رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع

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جاكوب زوما
جاكوب زوما

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رئيس جنوب أفريقيا

جاكوب زوما

تداول رواد "تويتر" مقطع فيديو لـ جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا وهو يتحدث عن تاجر مسلم أنقذه من الضياع.
ويقول رئيس جنوب أفريقيا في مقطع الفيديو" عندما فقدت أمّي وظيفتها، وليس لنا دخل نعيش منه،  ذهبت إلى بقّال مسلم اسمه موسى وطلبت منه معروفاً لمساعدتي  وأسرتي لمدة  3سنوات حتى أكمل  دراستي، فساعدني البقال دون أن يأخذ مني أي مستند أوتوقيع ، وعندما حان وقت رد الدين قال لي البقال ، لا تقلق فقط افعل للآخرين ما فعلته لك

شاهد الفيديو..

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