تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

24 أبريل 2018 - 01:06 م

غرمت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الكاتب أحمد ناجى مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة نشر مادة كتابية خادشة للحياء العام.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت الروائى أحمد ناجى إلى محكمة الجنايات، حيث أوردت فى نص الإحالة، أن "الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة بسبب ما قام به ناجى، ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجًا على عاطفة الحياء".