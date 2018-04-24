استمرار حبس ذابح طفلة داخل مسجد بأوسيم

24 أبريل 2018 - 01:10 م

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ذبحًا داخل حمام مسجد بأوسيم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة التحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم "محمد .ش 27 سنة" استدرج الطفلة أثناء لهوها أمام أحد المساجد بقرية برطس فى محاولة للاعتداء عليها جنسيًا داخل دورة مياه المسجد، إلا أن الطفلة تعالت صرخاتها، وعندما فشل فى الاعتداء عليها قرر ذبحها خشية افتضاح أمره، خاصة أنه من سكان القرية التى تقيم بها أسرة الضحية.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل حمام مسجد.

وبالانتقال تم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة، وتوصل رجال المباحث لهوية الطفلة وتبين أنها "ميادة. ر.ش" تقيم بالقرية، ابنة عامل تركيب سيراميك، اكتشف غياب ابنته المجنى عليها، وأثناء البحث عنها تم العثور عليها مذبوحة داخل حمام مسجد.