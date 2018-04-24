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مصر توافق على مرور جثمان البطش عبر أراضيها

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عالم الطاقة فادي البطش
عالم الطاقة فادي البطش

وكالات

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وافقت السلطات المصرية علي نقل جثمان فادي البطش العالم الفلسطيني، والذي تم اغتياله السبت الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عبر أراضيها بهدف إيصاله إلى غزة ليتم مواراته الثرى في مسقط رأسه حسب ما أكدت عائلته وفقا للقدس العربي  

وتوقع أحد أفراد العائلة، أن يصل جثمان البطش إلى قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة وذلك بصحبة زوجته وأبنائه الثلاثة، وكانت العائلة قد اتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتيال ابنها.

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