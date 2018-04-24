» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟

24 أبريل 2018 - 01:37 م

شنت وكالة "غزة الآن" هجوما علي الداعية والمقريء مشاري بن راشد العفاسي بسبب نشره تغريدة علي حسابه الشخصي علي تويتر .

وقال العفاسي في تغريدته : للتاريخ الحساب الرسمي لوكالة غزة الآن الإخبارية تصف رئيس المجلس السياسي الحوثي الأعلى في اليمن صالح الصماد بـ "الشهيد".

مصطفى عياش مدير وكالة غزة الإخبارية أكد صباح اليوم الثلاثاء أن مهاجمة مشاري وعدد من المسؤولين لوكالتنا "وكالة غزة الآن الإخبارية , دليل واضح على أنهم أدوات اشتهرت على حساب الدين .

وعن ذكر كلمة "استشهاد" في الخبر أوضح أنه جاء نقلاً عن الإعلام اليمني , ولكن البعض حلل التغريدة على مزاجه الخاص .

وأكد أننا لا نتبع لأي طرف من الأطراف وأننا نعمل بحيادية كاملة ونرفض أن نكون أداة لأي جهة من الجهات.