حمزة لـ"جنينة": ربنا موجود

24 أبريل 2018 - 02:54 م

علق الناشط السياسي ممدوح حمزة، علي الحكم الصادر ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة بالسجن 5 سنوات بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة، قائلًا:"العدالة السماوية ستأخذ حقك".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "هشام جنينة، ربنا موجود ولن تتركك العدالة السماوية، ليفترسك ظلم المستبدين".

وقت تفاعل رواد حول تدوينة "عيد" حيث قال، "حسبي الله ونعم الوكيل يعني هشام جنينة يتسجن وكل الحراميه بره".

وأضاف أخر: "دورك جاي اصبر".

كانت قد قضت اليوم محكمة جنح العسكرية، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، 5 سنوات فى اتهامه بالتصريحات المسيئة لموقع "هاف بوست عربى"، التى قال فيها إن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج .