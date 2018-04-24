تحرير 576 مخالفة تموينية متنوعة ببنى سويف

مصطفى البحار
ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة 576 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة على مراكز المحافظة السبعة .
قاد العقيد محمد محفوظ رئيس وحدة مباحث التموين حملة أسفرت عن 171 مخالفات عدم حيازة شهادة صحية و8 مخالفات سياسة استبدال و191 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و7 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية و13 مخالفة عدم تغطية اللحوم بالشاش و91 مخالفة عدم بدون ترخيص و30 مخالفة حيازة سلع مجهولة المصدر و22 مخالفة بيع سلع منتهية الصلاحية و12 مخالفة بيع بأزيد من السعر و15 مخالفة تجميع مواد بترولية و16 مخالفة عدم وجود ميزان.
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