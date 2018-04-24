صاحبة أول "عربية كبدة": "أنا خريجة آداب فرنساوي"

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ريم المرشدي
ريم المرشدي

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صد البلد

عربة كبدة

ريم المرشدي

قالت ريم المرشدي صاحبة أول عربة كبدة وسجق في مصر، إن عشقها للطبخ قادها للدراسة في أكاديمية الطهاه المصريين والتنازل عن تدريس اللغة الفرنسية لتحترف أكثر في عملها، لافتة إلى أن الحالة المادية كانت لا تسمح سوى بالبدء بافتتاح مشروعها بعربة صغيرة للكبدة والسجق في شوارع القاهرة.

وأضافت المرشدي خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد اليوم الثلاثاء، أنها تذهب بصورة أسبوعية "للمدبح" لاختيار أجود أنواع اللحمة لتصنيع السجق الخاص بخلطتها السرية، مشيرة إلى أنه يوجد محلات تستخدم أنواع من دهن اللحوم وبيعها على أساس سجق بلدي وتزويد البهارات لإخفاء الطعم.

وتابعت صاحبة أول عربة كبدة وسجق في مصر، :"تخرجت في كلية آداب فرنسي وماحبتش مهنة التدريس".

 


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