  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

محمد شوقي الإسلامبولي

شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

الصياد يواجه مشاري برد صادم

عصام تليمة

تليمة لـ مهاجميه: متسق مع ذاتى الموسيقى حلال

محكمة النقض

النقض تلغى إدراج 161 بخلية داعش من على قوائم الإرهاب

ليفربول

تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

الفنان إيوان

إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

الصياد يواجه مشاري برد صادم

الحياة السياسية

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"
مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

توريد محصول القمح فساد وخراب ديار

#

مشاري راشد: الإخوان متلونون

#

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

#

النيابة تأمر باستخراج جثة تلميذ من قبره

الاسلام

مصر

الصياد

الثورات

مشاري

رد الكاتب الصحفي أيمن الصياد علي تدوينة للشيخ مشاري راشد العفاسي، والتي أكد فيها أن البعض من مشايخ الإسلام طالب بعدم الخروج علي الحاكم، قائلًا، "وما بالُ سلطان جائر".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا، "وما بالُ سلطان جائر، وطاغيةٍ مستبدٍ ظالم، وآكلي السحت، أفي السكوت عنهم كل الخير؟"

وتابع، "سؤال نعرف إجابته، وإن أنكرنا «طمعًا في ذهب المعز، أو خوفًا من سيفه، أو اتباعًا لثقافةٍ أرادوا لها أن تسود». نسأل الله الرحمة".

وكان مشاري راشد قد نشر تدوينة قال فيها، "حذر العلماء من الثورات كثيراً مثل، ابن باز والألباني وابن عثيمين وأمان الجامي وصالح الفوزان وقالوا، الثورات لا تأت بخير"

وتابع "ورأى المسلمون هذا واقعاً بين أيديهم الآن ! فهل هؤلاء العلماء الكبار لا يعرفون الواقع كما يُتهمون؟ كلا والله بل هم أهل الحكمة والبصيرة فالعلماء ورثة الأنبياء".

وقد تفاعل رواد تويتر علي تدوينة "الصياد" حيث قال، علي جميل، " ألا يقرؤون قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق. هؤلاء يا سيدي هم سدنة الظلم والبغى سيعيشون ويعينوهم على الجور وظلم العباد ويحسبون أنهم يحسنون صنعا"

وأضاف اخر قائلًا، " وهل يأتى الطغيان والاستبداد والظلم بخير ؟؟..ما الثوارات إلا رد فعل لما سبق !


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تكرم محمد صلاح بقطعة أرض في مكة
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك
» إقالة رئيس حى شبرا الخيمة من منصبه
» وصلة "ردح" بين إلهام شاهين وفجر السعيد
» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين