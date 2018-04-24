مصر تتحدى إسرائيل وترفض طلبها

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أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن السلطات المصرية وافقت على مرور جثمان العالم الفلسطيني فادي البطش عبر معبر رفح البري ليتم دفنه في قطاع غزة، مضيفة أنه نقلا عن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، فإن التنسيق جار حاليا مع سفارة دولة فلسطين في كوالالمبور من أجل نقل جثمان البطش من ماليزيا إلى مطار القاهرة عبر الخطوط السعودية، ومن ثم نقله إلى قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر بيان صادر عن السفارة، اليوم الثلاثاء، أن اللوح أثنى على تعاون الجهات والسلطات المصرية رفيعة المستوى على ما بذلته من جهود من أجل تسريع إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان لقطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد أعلن أن إسرائيل طالبت مصر بعدم السماح بمرور جثمان البطش عبر معبر رفح، بعد طلب من عائلة جندي إسرائيلي مفقود منذ عام 2014 عدم إدخال الجثة حتى تعيد حماس جثث الجنود الإسرائيليين المفقودين.

وقُتل فادي البطش بوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، أصابت إحدى الرصاصات رأسه مباشرة، فجر السبت الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التابعة لحماس "صفا".

وكان البطش البالغ من العمر 35 عاما، يعمل محاضرا في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة كوالالمبور، واتهمت حركة حماس إسرائيل بالتورط في قتله وهو ما نقته إسرائيل.


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