» دعوى جديدة من«عباس» ضد الزمالك

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ممدوح عباس
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

عباس

تقدم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بدعوى جديدة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مختصما رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس النادي الأبيض بصفتهما، مطالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية للقلعة البيضاء المزمع عقدها يومي 10 و11 مايو 2018.

وارتكن عباس في دعواه إلى كون الدعوة تمثل اعتداء على القرارات الصادرة من المستشار المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا وكذا القرارات الصادرة من المحامي العام لنيابات شمال الجيزة في القضية رقم 8115 لسنة 2017 إداري العجوزة.

وطالب عباس، الحكم في الموضوع ببطلان قرار الدعوة التي وجهت للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك المزمع عقدها لمخالفتها نص المادة 12 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك رقم 50 لسنة 2017.

وأمر المستشار محمد السيد خليفة الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإحالة الشق المستعجل للجنة الاستشارية بالمركز لنظره بجلسة 2018/4/29.

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