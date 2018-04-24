البرلمان يبحث زيادة أسعار توريد القمح

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وزارة التموين

القمح

بدأ اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الزراعة بحضور وزير التموين لمناقشة زيادة توريد سعر القمح.

وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم، إعادة النظر في تسعير القمح.

وأضاف "الشعيني"، في كلمته خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، أن القمح يعتمد عليه جميع شرائح المجتمع في غذائهم، مطالبًا بأن يكون سعر توريد طن القمح 700 جنيه للإردب في الموسم الحالي، مشددًا على أهمية تحقيق هامش ربح للفلاح.



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