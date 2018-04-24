  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:05 م
بحث متقدم
دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»ترد على دعوات حذف آيات من القرآن الكريم

ائتلاف دعم مصر

تمرد داخل الأحزاب ضد حزب «دعم مصر»

شلومو جازيت

رئيس المخابرات الإسرائيلي الأسبق: «أشرف مروان» أبلغنا بهذه المعلومات

أرشيفية

مصر تحتل ثامن أسوأ دولة في توزيع الثروة

انقلاب ميكروباص يقل وفدا صينيًا في ترعة بالإسكندرية

غرق وفد صيني في ترعة بالإسكندرية

المستشار هشام جنينة

محامي «جنينة»: سنرد على حبسه بهذا الإجراء

السيسي ونتنياهو

هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟

محمد صلاح

السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

فادي البطاش العالم الفلسطيني الذي تم اغتياله

مصر تتحدى إسرائيل وترفض طلبها

وقفة احتجاجية ضد مجزرة الغوطة

قوات «بشار» تحاصر 200 ألف مدني في الغوطة

هجرة الطيور.. 1.5 مليون طائر يحلقون في سماء مصر

الصفحة الأخيرة

هجرة الطيور
هجرة الطيور

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

#

بالفيديو.. سجن يتحول إلي مصنع بمبيعات 1.5 مليون دولار

#

تركيا تستدعي القائم بالأعمال الهولندي بسبب "الإبادة الجماعية"

#

اكتشاف أول ديناصور في مصر وإفريقيا

افريقيا

اوروبا

هجرة الطيور

يحلق 1.5 مليون طائر في سماء مصر، خلال رحلة الهجرة الربيعية من دفء القارة الإفريقية إلى ثلوج نظيرتها الأوروبية.

وقال أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن 1.5 مليون طائر يحلقون فوق جزر وشواطئ محافظة البحر الأحمر، شمال شرق البلاد، خلال رحلة الهجرة الموسمية من إفريقيا إلى أوروبا.

وأوضح "غلاب"، أن طيورًا من فصائل النورس والصقور والنسور والبجع واللقلق الأبيض المعروف في مصر باسم "العنز"، اتخذت من البلاد "ترانزيت" خلال الهجرة من الأماكن الدافئة بإفريقيا إلى الباردة في أوروبا.

وأشار إلى أن باحثي البيئة بمصر قدروا أعداد الطيور المهاجرة بنحو 1.5 مليون طائر، منها 350 نوعًا تعبر من خلال البحر الأحمر.

وأكد أن وزارة البيئة المصرية اتخذت الإجراءات لتأمين وحماية مسارات الطيور المهاجرة، خلال رحلتها من إفريقيا إلى أوروبا، بعدم إقامة أي حواجز طولية في مسارات هجرة الطيور ومنع الصيد الجائر.

بدوره، قال إسلام الصادق، باحث بيئي بمحميات البحر الأحمر، بأن هناك نوعين من الهجرة في البحر الأحمر الأولى موسمية تتم في فصل الشتاء، والثانية هجرة في فصلي الصيف والربيع من إفريقيا لأوروبا وتعود مجددًا في الخريف من أوروبا لأفريقيا.

وتعد محافظة البحر الأحمر، شمال شرق مصر، من أشهر الممرات للطيور المهاجرة من وسط أفريقيا إلى أوروبا والعكس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة البطولة العربية للأندية
» «عبد الرازق» يعلن قائمة سموحة لمباراة المصري
» "بعكوكة" و"محمود" يقتلان عريسًا أمام زوجته لسرقة دراجته
» مفاجأة.. الرباط الصليبي لـ«أحمد الشناوي» سليم
» الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بمحادثات سياسية في سوريا
» أسرار لا تعرفها عن «محمد صلاح»
» المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»
» دعوى جديدة من«عباس» ضد الزمالك
» مقتل 20 مدنيًا بمخيم اليرموك في قصف للنظام السوري
» بالصور.. «صلاح» على المراتب والملايات بالغردقة
» بالفيديو.. أغنية وطنية جديدة بعنوان "سيناء"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:04 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين