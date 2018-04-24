الإعدام لـ3 والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل شخص وإصابة 9 آخرين

24 أبريل 2018 - 06:09 م

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار صابر عبد الله، وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود، وماهر كمال بيومى، وسكرتارية نبيل شكرى، وأحمد نصر، بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقًا والمؤبد لـ4 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمشتول السوق، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 9.



تعود أحداث القضية رقم 7518 لسنة 2012، جنايات مشتو السوق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا بمصرع شخص وإصابة 9 بأعيرة نارية وكسور متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين أبوغريب وعمارة، بمشتول السوق، بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أراضيهم الزراعية، وأسفرت المشاجرة، عن مصرع "مصطفى حافظ" متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس وإصابة 9 آخرين.





وبينت تحريات الرائد أحمد عزازى، رئيس مباحث مشتول السوق، إلى قيام كل من "حسام ع ف ع" و" حمدي ع م" و" السيعد ف ع" و" محمد ص ع" و" أحمد ص ف " و" هيثم ع " بارتكاب الواقعة، بأن كمنوا في الطريق الذي يمر منه المجنى عليه وتعدوا عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.











