» «عبد الرازق» يعلن قائمة سموحة لمباراة المصري

24 أبريل 2018 - 06:22 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة ميمي عبد الرازق، عن قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان، أحمد يحيى

خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، سيد فريد، عبد الله بكرى،طارق طه، محمود معاذ

خط الوسط: أحمد مانجا، إسلام صالح، إبراهيم عبد القوى، أحمد حمص، محمود سامى، بلال زكريا، أحمد تمساح، محمود سيد، محمد حمدى زكى.

خط الهجوم : اوميد اوكيري، حسام حسن، ناصر ماهر.