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بالصور.. محافظ الغربية يكرم أسر الشهداء باحتفالية تحرير سيناء

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محافظ الغربية يكرم اسر الشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء
محافظ الغربية يكرم اسر الشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء

محمد عبدالناصر

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محافظ الغربية

أسر الشهداء

عيد تحرير سيناء

كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، عددًا من أسر الشهداء من أبناء محافظة الغربية فى حفل أقيم تحت شعار حملة مبادرة شهادة أمان بالغربية بالتعاون مع بنك مصر وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الحبيبة وذلك من خلال توزيع شهادات أمان على أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وأكد " صقر"، أن الدولة تعمل على دعم ورعاية أسر الشهداء من خلال مختلف مؤسساتها المعنية، وأن مصر لن تنسى شهداءها وأبناءها الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الحبيب.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة أحمد عبد المنعم، المنسق العام للحملة بالتعاون مع بنك مصر ثم كلمة للعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى، حيث أكد فى كلمته أن سيناء جزء عزيز من أرض مصر وكانت مطمعاً لكثير من الغزاة على مر العصور وأن مصر لن تفرط فى حبة رمل من أرضها تحت أى ظرف من الظروف.

حضر الاحتفال عدد من نواب البرلمان واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأحمد عبد السميع رئيس مدينة المحلة ورئيسا حى أول وثانى المحلة.









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