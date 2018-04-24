«مصر للطيران» تمنع إذاعة دعاء السفر

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مصر للطيران

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تحرص شركة "مصر للطيران"، على وضع نسخة من "القرآن الكريم" أمام مدخل دخول الركاب للطائرة، وقبل اقلاع الطائرة تشغل الشركة عبر شاشات الكمبيوتر المتواجدة في الطائرة "دعاء السفر"، وهو الأمر الذي اعترض عليه عدد من الأقباط على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، ووصفوه بأنه  «أسلمة مصر للطيران»، مهددين بعدم السفر على الطائرات ، باعتبار أن الشركة مصرية ولا يجب أن تعمل على التمييز الدينى، حسب وصفهم.

وحسب موقع قبطي فقد تساءل "مسيحي" -فضل عدم ذكر اسمه- هل تجرؤ الشركة على وضع نسخة من "الإنجيل" بجوار "القرآن"؟.

وعلى الفور استجابت «مصر للطيران» وقررت مؤخرا جعل دعاء السفر بجميع طائرتها صامتا، بحيث يظهر على شاشات العرض داخل الطائرات أثناء إقلاعها بدون أي صوت.

وأكدت مصادر- حسب صحيفة الوطن-  أن دعاء السفر استمر بالصوت الجهوري لسنوات طويلة، وأن الشركة قررت مؤخرا الاكتفاء ببثه على شاشات العرض فقط ما اعتبره البعض انتصار للدولة المدنية على حساب الدولة الدينية.

من جانبه رفض المتحدث الرسمي لشركة مصر للطيران التعليق على الموضوع باعتباره شأن غير مطروح للنقاش، مؤكدا أن القرار صدر بالفعل.

فيما وجه الدكتور خالد منتصر التحية لشركة مصر للطيران على قرارها، ونشر منتصر، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت شركة مصر للطيران جعل دعاء الركوب صامتاً بدون الصوت الجهوري المرعب ده بتاع ينقلبون".

وتابع منتصر: "تحية للشركة التي لم ترضخ لابتزاز السلفيين، هذه الخطوة هي ترجمة بسيطة لمعنى الدولة المدنية التي تحترم مبدأ التعدد وتحمل طائراتها كافة الأديان والأجناس وتطير بمحركات سليمة وبمهارة طاقم طيران مدرب وطاقم ضيافة كفء ولا تطير بدعاء الركوب".


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