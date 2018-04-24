» أمطار غزيرة وبرق ورعد على القاهرة والجيزة

24 أبريل 2018 - 09:06 م

شهدت مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، مساء اليوم، الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، وسط توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، في حين يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.