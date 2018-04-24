» الأمم المتحدة تتمسك بمصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة»

24 أبريل 2018 - 09:37 م

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التمسك باستخدام بمصطلح "الأراضي المحتلة"، لدى الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967.

جاء ذلك في أول تعليق رسمي للمنظمة الأممية عقب صدور تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن حقوق الإنسان في العالم لعام 2017، يوم الجمعة الماضي، تغافل عن استخدام المصطلح.

وقال "استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لصحفيين: "لقد اطلعنا على التقرير الأمريكي، ونحن مستمرون في استخدام مصطلحاتنا السابقة كما هي".

واستخدم التقرير المشار إليه أسماء "إسرائيل"، و"مرتفعات الجولان"، و"الضفة الغربية وغزة"، بدلًا من مصطلح "الأراضي المحتلة"، رغم استخدامه في تقاريرها السنوية السابقة، منذ عام 1999.



