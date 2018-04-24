تعليق ناري لـ"أديب" على أهداف محمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز نادي ليفربول الإنجليزي على نادي روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشر "أديب"، في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوم الثلاثاء، فيديو من داخل أرض استاد نادي ليفربول أثناء مشاهدته للقاء قائلا "الي كل محبى صلاح هديه من ارض المعركة ".