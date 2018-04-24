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ماذا قال فتحي سرور بشأن دفاعه عن الإخوان و"أبوتريكة"

دفتر أحوال الوطن

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن القائمة التي كان يدافع عن متهمين أدرجوا فيها، كانت أقارب لبعض الأفراد من جماعة الإخوان، وبعض النساء الأبرياء، لافتًا إلى أنهم وضعوا في القوائم بغير تحقيقات، ولكن كإجراء احترازي، وإدراجهم كان خطئًا.
ورد "سرور"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "القاهرة والناس"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، على منتقديه، قائلًا: "كنت هبقى راجل جبان وبخدع الناس لو مدافعتش عن حقوق الإنسان، كنت بدافع عن قانون وليس عن أشخاص".
وأضاف "كنت بحسب الناس هتقولي برافواعليكي يا فتحي سرور إنك بتدافع عن حقوق الإنسان لإعلاء قيمة مصر؛ لأن مصر تعلي حقوق الإنسان وتدافع عنها".
وأوضح أنه لم يدافع عن أي إرهابيين، لافتًا إلى أنه أول من شرح قانون الكيانات الإرهابية، ورجال القضاء أخذوه كمرجع، مشددًا على أنه يجب شطب كل من يدافع عن الإرهابيين من نقابة المحامين، متابعًا: "أخلاقيًا أرفض الدفاع عن الجماعات الإرهابية".
وأشار "سرور" إلى أنه إذا علم أن المتهمين منضمين لجماعات إرهابية يرفض القضية من بدايتها، وأن من يرون أنه يدافع عن جماعات إرهابية لا يعرفونه جيدًا.
ولفت إلى أنه يرفض الدفاع عن اللاعب السابق محمد أبو تريكة، وأن الكرة ليست في اهتماماته، معقبًا: "معرفش الأهلي من الزمالك، ولا أعرف مين هو أبو تريكة"، متابعا أن اهتماماته كلها قانون بحت، وأن أهم المؤلفات القانونية في مصر صدرت عنه، منوهًا على أن بعض الإعلاميين استضافوا قيادات إرهابية وحاوروهم.
وأردف "سرور" بالقول إنه لا يتابع جلسات البرلمان، ولا يفتح التليفزيون إلا نادرًا، موضحًا أن والعلاقة بينه وبين رئيس البرلمان جيدة.

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