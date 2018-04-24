وزير البيئة يكشف معلومة خطيرة بشأن ملف القمامة

24 أبريل 2018 - 11:47 م

دعا الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إلى تغير منظومة القمامة في مصر، لإن توقيت خروج القمامة غير معلوم، لافتًا إلى أن مهما كان لدى الوزارة من أسطول سيارات فلن تلاحق على نقلها.



وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر فضائية"ltc"، مساء الثلاثاء، أن النباشين يحصولون على المواد التي يعاد تدويرها، ويتركون باقي القمامة والتي تمثل نسبة 85% منها بالشوارع، موضحًا إنها تحتاج تكلفة كبيرة لنقلها وتدويرها ودفعها، كاشفًا أنه يوجد 600 جة مسئولة عن القمامة في مصر.

