» خبير يُفجر مفاجأة جديدة عن "الحوت الأزرق"

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كشف المهندس محمد اليماني، المتخصص في حلول الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مفاجأة جديدة بشأن لعبة الحوت الأزرق، مشيرا إلى إن لعبة الحوت الأزرق مغلقة منذ نوفمبر 2016.
وأوضح "اليماني"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "القاهرة والناس"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أن كل ما يوجد الآن ليس له أي علاقة بلعبة الحوت الأزرق.
وأشار إلى أن كل تطبيقات اللعبة مُقلدة وليس لها علاقة بالانتحار؛ بل الابتزاز والاستغلال، لأنه تم حبس صاحب اللعبة.



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