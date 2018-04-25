» «جلال» يعلن قائمة الزمالك للقمة 116

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خالد جلال
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كتب ـ أمير سعد

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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة الأهلي، المقرر لها غدًا، الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:  
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم " جنش " - عمر صلاح 
خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدى الونش - اسلام جمال - محمود علاء - أحمد فتوح
خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى «دونجا» - معروف يوسف - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أحمد مدبولي - أيمن حفني - طارق حامد 
خط الهجوم: كاسونجو - يوسف اوباما - باسم مرسى

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