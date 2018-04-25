» تعليق نارى لـ"أبوتريكة" على تألق "صلاح"

25 أبريل 2018 - 01:15 ص

أكد نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، أن الأفضل من هدفي محمد صلاح في مواجهة روما هو عدم احتفاله.



وأوضح "أبوتريكة"، بين شوطي المباراة أن "الأجمل من الهدفين هو عدم احتفاله وتقديره واحترامه لجمهور روما"، مضيفا "سيطرته على مشاعره تؤكد أنه لاعب كبير".

وكان "صلاح" قد سجل هدفين في الشوط الأول أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يصنع هدفين في الشوط الثاني.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 43 مع روما هذا الموسم في كل البطولات والعاشر في دوري أبطال أوروبا.