تغريدة نارية لـ"أسطورة" ليفربول عن محمد صلاح

25 أبريل 2018 - 01:18 ص

علق ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، على تألق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مؤكدا استحقاقه للكرة الذهبية هذا العام.



استطاع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، احراز هدفين في مرمى، فريقه السابق روما الإيطالي، خلال الشوط الأول من مباراة نصف نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب أنفيلد.



وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية ماركة «مو صلاح».



وفي الدقيقة 45 قاد صلاح هجمة من وسط الملعب مع البرازيلي فيرمينيو وانفرد صلاح بحارس روما وأرسلها من فوقه بعد أن سقط الحارس ارضًا، مسجلًا هدف ليفربول الثاني.









Mo Salah for Ballon D’Or. pic.twitter.com/3dexKJ2eDY — Steven Gerrard (@Gerrard8FanPage) 24 أبريل، 2018



