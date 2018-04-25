لن تصدق ما قاله أسطورة ليفربول لقناة تلفزيونية عن صلاح

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ستيفن جيرارد

أبدى ستيفن جيرارد - أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي - انبهاره بأداء الدولي المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أنه الآن يعتبر أفضل لاعب في العالم .

وقال "جيرارد" في لقاء مع قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "صلاح يعيش المستوى الأفضل في مسيرته .. قد يكون من الصعب مقارنته مع ميسي و رونالدو نظرًا لثبات مستوى هذا الثنائي لسنوات طوال .. لكنه الأفضل في العالم الآن بلا أدنى شك ".

وأحرز صلاح أمس هدفين لفريقه في شباك روما فضلا عن صنعه لهدفين آخرين وذلك في منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



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