» رويترز: عزف منفرد من صلاح يقود ليفربول للفوز‎

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محمد صلاح
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محمد صلاح

ليفربول

أشادت وكالة "رويترز" بالأداء الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله لهدفين وصنعه لمثلهما في مباراة فريقه ليفربول مع روما الإيطالي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، واصفة إياه بـ"المتألق".

وأضافت : "في ذهاب الدور قبل النهائي باستاد أنفيلد هز صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

ووسع فيرمينو الفارق إلى 5-صفر من ضربة رأس ومع اطمئنان المدرب يورجن كلوب للنتيجة أخرج صلاح في آخر ربع ساعة.

وغابت خطورة الفريق الانجليزي مع خروج صلاح واستغل روما، الذي أطاح ببرشلونة من دور الثمانية، الموقف لينتفض متأخرا.

وسجل الفريق الزائر هدفين عبر إيدن جيكو ودييجو بيروتي من ركلة جزاء في الدقيقتين 81 و85 ليحتفظ ببصيص الأمل في لقاء الإياب بالعاصمة الايطالية يوم الأربعاء المقبل.

وترك جمهور ليفربول مدرجات أنفيلد بمزيج من الفرح بالأداء الهجومي الرائع والقلق بعد استقبال هدفين قرب النهاية ما يثير تساؤلات حول قرار كلوب بإخراج صلاح والذي فتح الباب أمام روما لتعديل النتيجة.

وكما كان الحال أمام مانشستر سيتي في الدور السابق أظهر ليفربول قوته المفرطة عبر ثلاثي الهجوم وإذا تعثر دفاع روما في الاستاد الأولمبي في الإياب كما حدث يوم الثلاثاء فإن ليفربول سيضمن بالتأكيد السفر إلى كارديف لمواجهة ريال مدريد أو بايرن ميونيخ في النهائي.

بدأ روما اللقاء بقوة ولم تزعجه الأجواء الحماسية في أنفيلد وهاجم أصحاب الضيافة.

وخسر ليفربول جهود لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي تعرض لإصابة بدت قوية بعد تدخل عنيف مع الكسندر كولاروف في الدقيقة 18 وغادر الملعب على محفة.

وكاد ليفربول يتأخر في النتيجة عندما سدد كولاروف تسديدة هائلة من نحو 30 مترا وأخفق الحارس لوريس كاريوس في التعامل معها لتصطدم الكرة بالعارضة.

* لمسة رائعة

لكن الرد جاء قويا من فريق كلوب وتسلم ماني كرة أمام المرمى بعد عمل رائع من فيرمينو لكن المهاجم السنغالي المنفرد بالحارس سدد فوق العارضة في الدقيقة 29 وتكرر التعاون بين الثنائي بعد دقائق لكن ماني هز الشباك وهو متسلل ليلغي الحكم هدفه.

ونجح صلاح في اختراق الشباك بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في أبعد زاوية بمرمى الحارس أليسون في الدقيقة 35.

وكاد المدافع ديان لوفرين أن يضاعف التقدم لكن تسديدته بالرأس بعد ركلة ركنية ارتدت من العارضة وبعدها انهار الفريق الايطالي.

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 هذا الموسم عندما تسلم تمريرة فيرمينو وسدد بإتقان من فوق الحارس أليسون ليخرج ليفربول من الشوط الأول متقدما 2-صفر.

وربما تدفع نتيجة كهذه بعض الفرق لتأمين الدفاع لكن فريق كلوب واصل الضغط بعد الاستراحة وحاول تحقيق أقصى استفادة أمام دفاع روما الهش.

ونال ماني مكافأة على اصراره بعدما اخترق صلاح من الجهة اليمنى ومرر له على طبق من ذهب ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وتكرر الأمر عندما تلاعب صلاح بالمدافع جوان جيسوس ومرر إلى فيرمينو ليوسع الفارق إلى 4-صفر.

وأكمل فيرمينو الخماسية عندما أفلت من الرقابة خلال ركلة ركنية ووضع الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة 68.

وبعد خروج صلاح قلص البوسني جيكو الفارق بعدما استغل تمريرة من راديا ناينجولان وبعدها نال روما ركلة جزاء بعد لمسة يد من جيمس ميلنر ونفذها البديل بيروتي بنجاح ليحافظ على حظوظ روما في المنافسة.

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