» فندي: لهذه الأسباب أتعجب من مسمى "ائتلاف دعم مصر"

25 أبريل 2018 - 06:05 ص

أبدى الدكتور مأمون فندي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون - تعجبه من اسم "ائتلاف دعم مصر".



وقال "فندي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "(ائتلاف دعم مصر): مسمى عجيب .. أولا مصر لا تحتاج دعم أحد .. مصر أكبر من الكل ، ممكن الحكومة تحتاج دعم نواب، لكن مصر لا تحتاج".



وأضاف: "إذا كُنتُم أنتم بتوع دعم مصر،فهل بقية المصريين من أجل دعم إسرائيل مثلا؟ ما هو المسكوت عنه في ذلك المسمى الغريب الذي لا يعكس إلا عقلية مريضة؟من أين أتى هؤلاء؟" حسب تعبيره.

