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صدمة الغيطي بعد هتاف الجماهير أثناء تكريمه: أبو تريكة

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تعرض الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - لموقف محرج أثناء تكريمه بأكاديمية أكتوبر ، حيث تفاجأ بجميع طلاب الأكاديمية يهتفون باسم "أبو تريكة" .

وأخرج "الغيطي" لسانه ، ثم ذهب للمايكرفون وهتف معهم "أبو تريكة" ثم غير الهتاف لـ"محمد صلاح" ، وطلب الكلمة من الجمهور وأخبرهم أنه يحبهم بشدة ووجه لهم عدة نصائح للنجاح في حياتهم ، وأنهى كلمته بالهتاف مرة أخرى لمحمد صلاح ، لكن الجمهور عاود الهتاف لـ"أبو تريكة" بعد انتهاء كلمة الغيطي .

وعرض "الغيطي" هذا الفيديو في برنامجه ، موجهًا شتائم قاسية لأبو تريكة واصفًا إياه بـ"إرهابي القلوب".

الفيديو:


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