صدمة الغيطي بعد هتاف الجماهير أثناء تكريمه: أبو تريكة

أحمد عادل شعبان
تعرض الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - لموقف محرج أثناء تكريمه بأكاديمية أكتوبر ، حيث تفاجأ بجميع طلاب الأكاديمية يهتفون باسم "أبو تريكة" .
وأخرج "الغيطي" لسانه ، ثم ذهب للمايكرفون وهتف معهم "أبو تريكة" ثم غير الهتاف لـ"محمد صلاح" ، وطلب الكلمة من الجمهور وأخبرهم أنه يحبهم بشدة ووجه لهم عدة نصائح للنجاح في حياتهم ، وأنهى كلمته بالهتاف مرة أخرى لمحمد صلاح ، لكن الجمهور عاود الهتاف لـ"أبو تريكة" بعد انتهاء كلمة الغيطي .
وعرض "الغيطي" هذا الفيديو في برنامجه ، موجهًا شتائم قاسية لأبو تريكة واصفًا إياه بـ"إرهابي القلوب".
الفيديو:
ظهر11:58 ص
فجر
03:52
شروق
05:21
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:35
عشاء
20:05