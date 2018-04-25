ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

25 أبريل 2018 - 07:13 ص

أشاد دانييلي دي روسي - قائد فريق روما - بمستوى النجم المصري محمد صلاح - لاعب ليفربول - وذلك في أعقاب مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بخسارة روما بخماسية مقابل هدفين .



وقال "دي روسي" في تصريحات عقب المباراة : "أنا سعيد لمحمد صلاح رغم أنه كلفنا الكثير .. الكل يعرف أنه شخص رائع ولاعب كبير .. لقد تطور بشدة في المنطقة الهجومية وأصبح في قمة الحسم هناك".



وأضاف: "ليفربول فاز علينا بتكتيك قديم جدًا .. لقد لعبوا كرات خلف ظهرنا ووصلوا لمرمانا .. ولكن رغم كل شيء سنحاول تكرار ما فعلناه في الدور الماضي ضد برشلونة".



