» هجوم على قاعدة حميميم الروسية .. وموسكو توضح

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قاعدة حميميم
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قاعدة حميميم

شنت طائرات بدون طيار هجومًا على قاعدة حميميم الروسية بسوريا مساء أمس ، وذلك بحسب وسائل إعلام سورية.

وبحسب قناة "أورينت" المعارضة، فإن دوي انفجارات شديد سُمع في اللاذقية، فيما بثت صفحات محلية مشاهد تظهر أصداء إطلاق النار والقذائف.

ورجّحت مصادر "أورينت" أن تكون الطائرات طائرات استطلاع تنفجر ذاتياً بشكل كامل عند وصولها لهدف معين، وذلك نسبة لدوي الانفجار الذي سمع في منطقة القاعدة.

وفي السياق، سمع دوي انفجارات مجهولة في مدينة القرداحة وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، وفي ريف مدينة جبلة كذلك، بحسب "أورينت".

بدوره، قال المركز الإعلامي لقاعدة "حميميم" التابعة لوزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت أهدافا جوية "مجهولة" فوق حميميم.

وتابع المتحدث باسم المركز الإعلامي، بأنه "بعد حلول الظلام مساء 24 نيسان/ أبريل رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي للقاعدة العسكرية الروسية حميميم أهدافا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة الجوية… وقد تم تدمير جميع الأهداف الجوية بالأسلحة النارية المضادة للطائرات".

وأكد أن الحادث لم يسفر عن "إصابات أو أضرار مادية" بالقاعدة العسكرية الروسية.

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