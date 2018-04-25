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البيان رقم 20 لنتائج العملية الشاملة بسيناء

الحياة السياسية

خبير عسكري :"العملية الشاملة " تشمل كافة أرجاء مصر
ارشيفية

المحرر العسكري

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نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للبيان رقم 20 بشأن العملية الشاملة "سيناء 2018" لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة بمعاونة الشرطة تمكنت من تحقيق النتائج التالية:-

قامت القوات الجوية بتحقيق النجاحات الآتية، على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى تم استهداف وتدمير عدد 3 أوكار وبؤر للعناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.

وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربى تم قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية بتدمير عدد 10 عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر

 - القضاء على أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء المدعو ناصر أبوزقول، بالإضافة إلى مقتل عدد 4 أفراد شديدى الخطورة، والقبض على عدد 173 فردا آخرين بشمال ووسط سيناء .

- القضاء على عدد 8 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة بشمال ووسط سيناء.

- القضاء علي عدد 17 فردا تكفيريا بواسطة عناصر وزارة الداخلية نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش. والتحفظ علي عدد 8 بنادق آلية و 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكميات من مواد الإعاشة.

- اكتشاف منطقة تدريب على اجتياز الموانع خاصة بالعناصر التكفيرية.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 74 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- تدمير والتحفظ على عدد 26 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

- ضبط وتدمير عدد 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- تدمير عدد 437 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من  الذخائر.

- اكتشاف وتدمير عدد 38 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء وكذا بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.

 وتستمر القوات البحرية فى أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للعناصر الارهابية، ومنع تسللها من والى البحر وتواصل القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية إحكام الحصار البحرى على الساحل من رفح وحتى بور سعيد. 

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 586 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدود\ية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالى الشرقى، تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء، بالإضافة الى عدد 5 مزارع لنبات الخشخاش المخدر بمساحة 2 فدان.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط عربة نقل ضبط بداخلها 675 مسدس صوت و 6000 طلقة أنواع وكميات كبيرة من الادوية والمستحضرات الطبية، وضبط أكثر من 200 فرد متسلل من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى ضبط ربع طن من الحشيش المخدر وعدد 650 ألف قرص من الترامادول.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط عدد 7 عربات داخل مخزن بمنطقة وادي حمرة دوم بشلاتين.

ونتيجة للأعمال القتالية لقواتنا تم استشهاد عدد 3 ضباط وإصابة ضابط صف وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها في حماية تراب الوطن وصون مقدساته من دنس الارهاب الاسود متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمنه وسلامة شعبه العظيم .
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