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طالبان تعلن إطلاق هجوم "الخندق" ضد القوات الأمريكية

عرب وعالم

الجيش الأفغاني يقتل 40 من "طالبان" و"داعش"
أرشيفية

وكالات

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أطلق مسلحو حركة طالبان، اليوم الأربعاء، هجوم جديد، ضد القوات الأمريكية وحلفاءها في أفغانستان.

وذكر بيان للحركة منشور على الإنترنت أن هجوم “الخندق” سوف “يركز بشكل رئيسي على سحق وقتل الغزاة الأمريكيين وخطفهم”، في حين اعتبر الحكومة الأفغانية وقواتها “أولويات ثانوية”.

ويبدو أن الهجوم الجديد سيكون رداً على أحدث استراتيجية للولايات المتحدة في أفغانستان والتي تشمل زيادة وجود القوات الأمريكية، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.

واتهمت طالبان الأربعاء الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بالتسبب في “القضاء على فرص السلام من خلال إطالة أمد الحرب”، استنادا إلى الوجود المستمر للقواعد العسكرية الأمريكية في البلاد.

وعلى الرغم من محاولات عدة من جانب الحكومتين الأفغانية والأمريكية لجلب طالبان إلى طاولة السلام، إلا أن المسلحين لم يقبلوا بعد عرض سلام ينهي الصراع المستمر.

ويقول المسلحون إن التحالف الدولي في أفغانستان عبارة عن “غزو” وحكومة أفغانستان هي “دمية” للولايات المتحدة.


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