"صلاح" يحصد جائزة جديدة بعد خماسية "روما"

25 أبريل 2018 - 09:51 ص

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهي بفوز "الريدز" 5- 2.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز محمد صلاح بجائزة رجل المباراة في الاستفتاء الذي شارك به 54 ألف و940 زائرا.

وتصدر صلاح الاستفتاء بحصوله على 84% من الأصوات، يليه روبرتو فيرمينو 11%، ثم جوردان هندرسون 4% وأخيرا ساديو ماني 1%.

وسجل الفرعون المصري الهدفين الأول والثاني لـ"الريدز"، وصنع الثالث والرابع لزميليه فيرمينو وماني، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 75 دقيقة.