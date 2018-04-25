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الأهلي يسلم الصحفيين بطاقات حضور مباراة القمة

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بدأت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، تسليم الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية مباراة القمة الـ116، البطاقات الخاصة لدخول ستاد القاهرة، الذى يستضيف المباراة في الثامنة مساء غدٍ الخميس.

وتستمر إدارة الإعلام في استقبال الصحفيين حتى الواحدة ظهرًا، ثم ترسل الكشوف إلى الجهات الأمنية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة.

وتقام غدا مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، في ختام منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.


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