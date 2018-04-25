"السيسي" يوجه كلمة لـ"الشعب"

25 أبريل 2018 - 10:00 ص

يلقي اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 36 لعيد تحرير سيناء.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بذكر تحرير سيناء الـ35 العام الماضي إن مسيرة استعادة سيناء بدأت بالحرب، ثم بالتفاوض، وهى ملحمة وطنية رائعة ومصدر فخر للأمة المصرية التى ضربت مثالا فى الإصرار على الثأر للكرامة الوطنية، والتمسك بالحفاظ على التراب الوطنى، موضحا أن هذه الملحمة ستظل علامة مضيئة فى تاريخ شعبنا العظيم، ومنبعا تنهل منه الأجيال معانى العزة والكرامة والحفاظ على أرض الوطن.