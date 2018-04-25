مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بالمنوفية

25 أبريل 2018 - 11:03 ص

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "ص.ف.م" 35 سنة، نجار مسلح ومقيم قرية بخاتى دائرة مركز شبين الكوم، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وسحجات متفرقة بالجسم ادعاء سقوط من علو.

بالانتقال والفحص وسؤال عمه "ع .ر. ا" 59 سنة، موظف ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه بعمله بأحد المنازل بالطابق الخامس بمدينة شبين الكوم دائرة القسم اختل توازنه وسقط أرضاً وحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.