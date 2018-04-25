حارس "بن لادن" يثير القلق في ألمانيا

25 أبريل 2018 - 11:08 ص

تداولت الصحف الألمانية الكثير من الأخبار عن الحارس الشخصى لرئيس تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن"، والذي يجلس في المانيا هانئًا.

ويسكن الحارس الشخصي لـ"بن لادن" ويدعي "سامي.أ" والبالغ من العمر42عامًا وله أربع أولاد، في ولاية شمال الراين – وستفاليا، تدفع له السلطات الألمانية ما يقارب 1168 يورو شهرياً من أموال الضرائب التي يدفعها المواطنون الألمان.

وقد رفضت السلطات الألمانية ترحيله على الرغم من أنه صنف خطيراً، وقد طلب منه تقديم تقرير دوري والعودة إلى الشرطة بشكل يومي، وبررت رفضها بأن المدعو "سامي" قد يتعرض للتعذيب في بلده تونس .

وكانت قد أصدرت محكمة في مونستر الألمانية، حكمًا اعتبرت سامي بمثابة "الخطر شديد والحاد على الأمن العام"، ورفضت طلب منحه اللجوء، لكن المحكمة العليا قضت بعدم جواز تنفيذ أمر الترحيل .

يذكر أم "سامي. أ"كان قد سافر إلى ألمانيا في عام 1997 كطالب، ثم ذهب إلى أفغانستان للتدرب في معسكر للمقاتلين المنتمين للقاعدة، وأصبح حارساً شخصياً لبن لادن، مؤسس القاعدة والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة .

وتعليقًا على الموضوع، لم ينكر المسئولون الألمان الأمر، بل قال إيكهارت ريبيرج، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم: "إنه في بعض الحالات يتم استغلال قانون اللجوء الألماني بلا خجل، وبما أن أي دولة لم تكن مستعدة لاستقبال سامي فيبدو أنه سيظل في ألمانيا إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أن أجهزة الأمن ما زالت تعتبره خطراً .