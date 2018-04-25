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فرجانى: استخدام التكنولوجيا فى التعليم لا محل له فى مصر

الحياة السياسية

نادر فرجانى خبير التنمية البشرية
فرجانى

حنان حمدتو

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المدارس

التعليم

التكنولوجيا

نادر فرجانى

التابلت

قال نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، إن محاولات وزارة التربية والتعليم فى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة التعليمية من أجل تطوير الوسائل التى تستخدم للإصلاح والارتقاء بالمناهج، لا تفيد فى الفترة الحالية وذلك نظرًا لأن الوضع داخل الوزارة غير مهيأ على الإطلاق لعدم التحكم غير المنظم في الإدارة المالية وكذلك عدم التعود على الاستخدام التكنولوجى  فى  المدارس.

وأضاف فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة كحل سحري لإصلاح التعليم العام لا محل له في بيئة مجتمعية وتعليمية غير مهيأة على الإطلاق".

وتابع قائلا: "وقد فشل قبلا عندما نشرت وزارة التعليم حواسيب شخصية في المدارس قام عليها، للمفارقة، وكانت مجالاً للفساد والعمولات وانتهت المعدات ركامًا مهملاً وبقي التعليم على تراجعه، في المحاولة الحالية لا الأهل ولا المدرسين سيكونون قادرين على التعامل مع التابلت أو مع التلميذ الذي يستخدمه".

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